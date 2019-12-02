Цены на продукты: Лидерами подорожания в Украине стали картофель, яблоки и гречка

В Украине социальный продуктовая корзина за 10 месяцев 2019 года подорожал на 5,9%, с 1 233 грн в начале года до 1 306,1 грн на конец октября 2019 года. По данным официальной статистики социальные продукты выросли в цене на 4,7%, с 1 193,6 грн до 1 249,8 грн. Об этом сегодня, 12 ноября, на своей странице в Facebook написал председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, ассоциация поставщиков торговых сетей исследовала динамику цен на продукты с начала года согласно собственному мониторингу и сравнила их с данными статистики.

Как отметил Дорошенко, социальными продуктами называют 31 продукт. Картофель, яблоки и гречка возглавили список продуктов, которые больше всего подорожали в этом году.

Так, ржаной хлеб по данным Ассоциации поставщиков торговых сетей подорожал с начала года на 14,7%, а по данным статистики он добавил 12,6%. Пшеничный хлеб из муки первого сорта по данным Ассоциации стал дороже на 14,5%, а по государственным данным – на 10,3%.

За пшеничный хлеб из муки высшего сорта платим больше по данным Ассоциации на 9,2%, а по статистике – на 8,3%. Батон продается дороже на 8,3%, по данным статистики – на 7,9%.

Также, сливочное масло прибавило в цене: по данным Ассоциации – 9,4%, по данным государства – 7,2%. Сметана стала дороже на 9,2%, и на 6,9% – по данным Госкомстата. Молоко по данным Ассоциации прибавило 7,5%, согласно статистике – 5,9%.

Мягкий сыр покупаем дороже на 4,6% по данным поставщиков торговых сетей, и на 5,5% – по государственным данным.

«Тушка куриная стала дороже на 10,2% по подсчетам Ассоциации поставщиков торговых сетей, и на 7,4% по статистике. Мороженая рыба за 10 месяцев выросла в цене, по данным Ассоциации, на 10%, и по данным статистики – на 8%. Свинина стала для нас дороже неофициальным данным на 6,2%, и по статистике – на 6%. За вареную колбасу платим на 5% больше по данным Ассоциации, и по официальным данным – на 4,8%», – написал Дорошенко.

Кроме того, филе курицы подорожало на 4,5%, а согласно государственному мониторингу – на 3,2%. Говядина выросла на 3,8% по альтернативным данным, и на 3,2% – по статистике. Стоимость сала не изменилась, а по данным статистики цена упала на 3,4%.

Куриные яйца по данным Ассоциации за 10 месяцев подешевели на 12,6%, а по статистике стоимость упала на 16,7%.

Цена на картофель удивила всех украинцев в этом году, по данным поставщиков торговых сетей, подорожала на 90,2%, а по данным статистики – на 91,3%.

Яблоки прибавили за 10 месяцев 2019 года по альтернативному мониторингу 73,3%, а по данным статистики все 79,3%. Овощи борщевого набора с начала года подешевели.

Капуста по исследованиям Ассоциации поставщиков торговых сетей подешевела на 18,8%. По статистике цена снизилась, но на 15,7%. Свекла также дешевела. По неофициальным данным – на 16,7%, по официальным – на 34%. Морковь, с начала года, стала доступнее по нашим собственным данным на 30%, а по данным статистики – на 35%. Лук просел еще больше. Если по данным Ассоциации удешевление произошло на 43,2%, то по данным Госстат – 48,2%.

«Гречка с января по конец октября этого года по альтернативному мониторингу прыгнула вверх на 70%. По данным статистики ее цена выросла на 62,6%. Пшено добавило с начала года, по данным Ассоциации, 17,8%, а по официальным данным 20,9%», – отметил Дорошенко.

Также, сахар стал дороже на 7,3% по данным поставщиков торговых сетей и на 5,7% по государственным данным. Макароны добавили 4,9% по данным Ассоциации и 5,8% по данным статистики.

На подсолнечное масло по альтернативным данным цена не изменилась, а по государственным данным даже подешевела на 0,6%.

Стоимость муки поднялась по альтернативному исследованию на 1,7%, а по данным Службы статистики – на 1,8%. Цена риса по данным Ассоциации поставщиков не изменилась, а по статистике цена упала на 3%.

По прогнозам Ассоциации инфляция на потребительском рынке в 2019 году составит 7–7,3%. «Как видим, данные Ассоциации поставщиков торговых сетей и Службы государственной статистики различаются. По данным нашей Ассоциации подорожание продуктов более существенное, чем по государственным. Но разница не велика. За весь срок наблюдений мы обнаружили, что данные статистики всегда немного отстают от реального времени, где-то на месяц. Поскольку подорожание продуктов возобновилось после летней дефляции в сентябре, то разница между данными объясняется также этой причиной, поскольку, возможно, за ноябрь инфляция по государственным данными может оказаться больше, чем у нас», – написал Дорошенко.

Он добавил, что государственные данные несущественно отличаются от тех, которые собирает Ассоциация со значительно меньшего количества торговых точек.