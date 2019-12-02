В «Л-ДНР» проводят учения НВФ с отработкой приведения в высшую степень боевой готовности

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей в течение текущей недели «командованием» незаконных вооруженных формирований (НВФ) предусмотрено проведение занятий по боевой готовности с отработкой приведения «подразделений» в высшую степень боевой готовности. Об этом сегодня, 2 декабря, во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, со 2 декабря в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации начался новый учебный год. В течение текущей недели в российско-оккупационных войсках предусмотрено проведение занятий по боевой готовности с отработкой вопросов приведения соединений, частей и подразделений в высшую степень боевой готовности с выходом в районы сосредоточения и на полигоны», – отметил Праута.

как уточняется, согласно данным ГУР, мероприятия проводятся по единому плану оперативной и боевой подготовки ВС РФ и под контролем офицеров штаба Южного военного округа.