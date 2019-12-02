На Донетчине разоблачили сеть наркоторновцев: Изъяли наркотики на 1,5 млн грн

В Мариуполе правоохранители разоблачили организованную группу наркодельцов, которые сбывали местным жителям наркотики и психотропные вещества. Во время обысков были изъяты наркотики на 1,5 млн грн. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как установило расследование, в начале 2019 года семеро местных жителей наладили преступную схему по продаже в Мариуполе опия ацетилированного. 49-летний организатор группы закупал опий экстракционный, из которого делал готовый для употребления наркотик и распределял его между продавцами, которые сбывали наркозависимым горожанам 1 г опия за 100 грн.

По информации прокуратуры, 29 и 30 ноября были проведены 15 санкционированных обысков в помещениях, автомобилях и гаражах злоумышленников. «Обнаружено и изъято опия экстракционного – 0,7 л, которого хватило бы почти на 10 тыс доз, готового к употреблению опия ацетилированного, амфетамина – 21,5 г, каннабиса – 375 г, ангидрида уксусной кислоты 4 л, 30 тыс. грн наличными, мобильные телефоны, черновые записи по объемам реализации "продукции", патроны к пистолетам, кумулятивная противотанковая граната (РКГ-3), травматический пистолет и весы.

Уточняется, что были задержаны 7 человек – организатор и 6 соучастников преступления. Общая стоимость изъятых у злоумышленников наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров составила, по ценам «черного рынка», более 1,5 млн грн.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.