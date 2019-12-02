В Константиновке экс-участник НВФ сдался полиции

В Константиновке (Донецкая обл.) бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ) добровольно сдался полицейским. В 2014 году он дежурил на блокпосту, расположенном на одной из улиц города. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

В мае 2014 года, ныне 33-летний мужчина, поддался на российскую пропаганду и вступил в ряды НВФ, чтобы помочь строить «русский мир». Он дежурил на блокпосту, где проверял транспорт и граждан, а также незаконно ограничивал их проезд.

По информации полиции, за несколько месяцев, до того, как украинские военные освобождали северные города Донецкой области, мужчина испугался и покинул ряды НВФ. «Когда жизнь в постоянном ожидании быть задержанным надоела, экс-боевик сдался правоохранителям. О возможности освободиться от наказания мужчина узнал из полицейских новостей», – говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции проверяют его деятельность в рядах НВФ.

«Согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления», – напомнили правоохранители.