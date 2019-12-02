Наследство на неподконтрольном Донбассе: Что делать, если нотариус не оформляет без справки из ЖЭКа

При оформлении наследства, оставшегося после смерти человека на неподконтрольном украинским властям Донбассе, справку из ЖЭКа с места проживания требовать не могут. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщается на сайте общественной организации «Донбасс SOS».

Так, к общественникам обращаются жители Донбасса с просьбой разъяснить вопрос оформления наследства. «Мама умерла на неподконтрольной территории. Я хочу вступить в наследство, а нотариус от меня требует справку из ЖЭКа по месту ее проживания, что мне делать?», – спрашивают у общественников.

Как отмечается, в письме-разъяснении Министерства юстиции Украины от 03 марта 2016 года, указано, что в данном случае справку из ЖЭКа требовать не должны.

«Предоставление справки жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства наследодателей, которые проживали и были зарегистрированы на территории проведения антитеррористической операции, не может быть затребовано», – говорится в письме Минюста.

Также, если нотариус все же откажется оформлять наследство, общественники рекомендуют обратиться к другому. «Если по какой-то причине сменить нотариуса Вы не можете – проинформируйте о ситуации Департамент госрегистрации и нотариата (контакты можно найти по ссылке – https://minjust.gov.ua/contacts, и Нотариальную палату http://npu.in.ua/content/kontakti)», – сказано в сообщении.