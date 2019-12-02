На Донетчине избили волонтера

В Бахмуте (Донецкая обл.) полицейские с помощью записей с видеокамер получили приметы парня 2003 года рождения, который напал на волонтера. Парень задержан, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«29 ноября вечером в Бахмуте неизвестные напали и нанесли тяжкие телесные повреждения местному волонтеру 1981 года рождения. Об указанном событии в полицию Бахмута сообщили родственники потерпевшего, которые нашли его без сознания на улице. Мужчина был госпитализирован и прооперирован», – сообщили в полиции.

По данному факту было открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

«В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий уже на следующий день фигуранта – местного жителя 2003 года рождения – задержали. Также установлена личность его приятеля, который в момент совершения преступления находился рядом, статус последнего в этом деле будет выяснен после проведения необходимых следственных действий», – рассказали в пресс-службе.

Также сообщается, что парень задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.