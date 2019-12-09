Переговоры в Нормандском формате: Мнение американского эксперта

Встреча в Нормандском формате не имеет перспектив в вопросе достижения мира на Донбассе. Такое мнение высказал экс-посол посол США в Украине Джон Хербст, передает ТК «Прямой».

«У этой встречи нет ни одной перспективы для продвижения мира на Донбассе. Путин считает, что Зеленский будет просить мира, поэтому он поставит такие требования, на которые президент Украины не согласится. Мы частично увидели это. Также Путин верит, что Макрон хочет улучшить отношения с Россией, а события в Вашингтоне ослабят американскую поддержку Украины», – сказал он.

«Учитывая это я считаю, что Зеленский сможет достичь условного прогресса лишь ценой больших уступок, которые навредят интересам Украины. Но я не думаю, что он пойдет на это», – уверен экс-посол США в Украине.

Напомним, сегодня, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский в Париже встретится в Нормандском формате с лидерами Германии, Франции и России. В ходе Нормандского саммита также состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.