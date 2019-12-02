Непогода теперь не страшна: «Скорая»-внедорожник от Рината Ахметова отправилась в Житомирскую область

«Скорая»-внедорожник от Фонда Рината Ахметова отправилась в Житомирскую область. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба Фонда.

«Наши врачи обслуживают людей по всему району. Это 35 населенных пунктов, в том числе села, которые очень удалены. Но беда даже не в расстояниях, а в бездорожье. Любая непогода – дождь или снег – превращает грунтовки в сплошную грязь. На старых машинах добраться до пациентов иногда почти невозможно. Теперь нам не страшны ни дождь, ни грязь. Пациенты могут быть спокойны», – прокомментировала получение машины первичной медико-санитарной помощи, созданной на базе Toyota Land Cruiser, глава Ушомирской объединенной территориальной громады Людмила Мала. Вместе с Ушомиром медицинские джипы получили еще 30 центров первичной медико-санитарной помощи и сельских громад из 16 областей.

Это первая большая партия джипов для медиков. Ранее Фонд передавал врачам первые три опытных образца спецавтомобилей на базе внедорожников. Они успешно работают в Кривом Роге, Космаче (Ивано-Франковская область) и Кристиновке (Черкасская область).

Проект «200 скорых для Украины» реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин «скорой помощи».

В медицинских учреждениях страны уже работает 170 современных автомобилей от Рината Ахметова. Это неонатальные машины типа С (для реанимации младенцев), типа В («реанимация на колесах») и типа А1 (внедорожники).

До конца года сельские громады и центры первичной медико-санитарной помощи получат еще 30 «скорых»-внедорожников от Фонда Рината Ахметова – и проект «200 скорых для Украины» будет успешно завершен.

Двести новых, оборудованных по последним стандартам, автомобилей «скорой медицинской помощи» позволят врачам осуществлять более миллиона выездов к пациентам за год и спасти свыше миллиона жизней.