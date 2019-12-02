МН-17: Нидерланды обвинили Россию в сознательном отказе выдать Цемаха

Прокуратура Нидерландов заявила, что российская сторона сознательно позволила члену незаконных вооруженных формирований (НВФ) Владимиру Цемаху, подозреваемому в причастности к катастрофе самолета MH17 на Донбассе, уехать из страны, чтобы не выдавать его Нидерландам. Об этом сообщает со ссылкой на заключение Национальной прокуратуры Нидерландов по запросу российской стороне на выдачу Цемаха, пишет «Европейская правда".

«Национальная прокуратура пришла к выводу, что Россия сознательно признала, что Цемах покинул ее территорию, и тем самым отказалась удовлетворять запрос Нидерландов. Это должно было произойти на основе европейского договора об экстрадиции», – говорится в документе.

В прокуратуре напомнили, что Владимир Цемах проходит по делу как подозреваемый, однако решения о том, следует ли его привлекать к ответственности, еще нет, для этого нужно больше доказательств.

Прокуратура проинформировала о своем выводе как российскую сторону, так и родственников жертв катастрофы.

Впрочем, как отметили в прокуратуре, ситуация вокруг Цемаха не повлияет на судебный процесс вокруг катастрофы MH17, который должен начаться 9 марта 2020 года.

Напомним, что через 5 лет после авиакатастрофы MH17, когда Boeing «Малайзийских авиалиний» был сбит в небе над неподконтрольной украинской власти Донетчиной в июле 2014 года, следователи Международной следственной группы (JIT) назвали четырех подозреваемых: трех россиян и гражданина Украины.