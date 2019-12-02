Донетчина получила оборудование для хранения вакцин от ЮНИСЕФ (Фото)

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF) передал в Донецкую область новое оборудование для надлежащего и бесперебойного температурного режима хранения вакцин. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщается на сайте организации в Facebook.

«Оно представляет собой зал холодовой цепи, что позволяет поддерживать необходимую температуру хранения вакцины для около 1,5 миллиона человек в Донецкой области, в том числе 300 тыс. детей», – говорится в сообщении.

Фото: ЮНИСЕФ

Как отмечается, такие комнаты для холодовых цепей получили еще пять регионов в рамках улучшения национальной программы иммунизации. Работа в этом направлении продолжается.