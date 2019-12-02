Глава ПЦУ обсудил с главой СБУ ситуацию на Донбассе

Ситуация на временно неподконтрольном украинской власти Донбассе и в аннексированном Крыму стале темой обсуждения во время встречи предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополита Епифания и председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщили в пресс-служба СБУ в Facebook.

Отмечается, что Епифаний рассказал о становлении и развитии поместной Украинской Православной Церкви. «Кроме того, стороны обсудили ряд актуальных вопросов межконфессиональных и межрелигиозных отношений в нашем государстве. Было утверждено общее мнение о том, что все межконфессиональные процессы должны происходить мирным путем и по основаниям действующего украинского законодательства. Также речь шла о ситуации в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса», – говорится в сообщении.