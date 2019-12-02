С начала войны на Донбассе от мин погибли 300 мирных жителей, 27 из них – дети

С начала вооруженного конфликта на Донбассе от мин погибли 300 гражданских лиц, 27 из них – дети. Об этом сообщили в Управлении экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины, сегодня, 2 декабря, передает информационное агентство Минобороны.

«С начала боевых действий общее количество пострадавшего гражданского населения от взрывоопасных предметов составляет более 1 000 человек, из них 300 погибли (пострадало – 130 детей, из них 27 погибло)», – говорится в сообщении.

Как уточняется, сейчас в интернете доступна интерактивная карта загрязненных взрывоопасными предметами (ВОП) территорий. Непосредственно ее созданием, а теперь и координацией между всеми ведомствами занимается Управление экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины. «Ежемесячно все операторы противоминной деятельности подают отчеты о нетехническом обследовании территорий и проведенных мероприятиях по разминированию. Эти данные заносятся в интерактивную карту. В целом, по предварительной оценке, площадь загрязненных минами и взрывоопасными пережитками войны районов составляет около 7 тыс. кв. км подконтрольной территории и ориентировочно 9 тыс. кв. км на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в критическом состоянии находятся объекты инфраструктуры, поскольку доступ к ним иногда невозможен из-за загрязнения снарядами, которые не взорвались, и самодельными взрывными устройствами.

В Управлении экологической безопасности и противоминной деятельности отмечают, что по подсчетам ООН, один год войны – это 10 лет разминирования. «Разминирование загрязненных территорий Донецкой и Луганской областей при нынешних темпах может длиться не одно десятилетие, это не считая временно оккупированных территорий. Учитывая степень загрязненности ВОП, необходимая для очистки территории Донбасса сумма может колебаться от 1 до 100 грн за кв. м», – резюмируется сообщение.