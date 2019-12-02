Никакой «зрады»: Зеленский записал видеообращение накануне Нормандского саммита

На этой неделе команда президента Украины Владимира Зеленского начинает подготовку к встрече Нормандской четверки. Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении к украинцам, опубликованном сегодня, 2 ноября, на его странице в Facebook.

Глава государства записал видео из спортзала прямо во время тренировки. «Эта встреча – это уже победа для нас, потому что есть возможность встретится четырем лидерам. Возможность, которая появилась после трех лет тишины дипломатии. Есть большая возможность начать диалог, потому что именно диалог может привести к возвращению наших людей… Хочется, действительно, прекратить огонь и дать возможность закончится этой войне. Также в этом диалоге важно не просто поднять темы, а решить вопрос с возвращением наших территорий – в какие сроки…», – сказал Зеленский.

Президент призвал украинцев не реагировать на заявление различных политических сил о якобы капитуляции и сдаче интересов Украины. «"Зрады" не было и не может быть. Но я буду более сильным и увереннее буду вести себя на этой встрече (Нормандской четверки, – ред), если буду знать, что мне страна доверяет, что за моей спиной наш украинский народ», – подчеркнул он.

Он уточнил, что никто воевать не собирается и урегулирования конфликта будет добиваться исключительно дипломатией.