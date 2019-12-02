На Донетчине прокуратура обжалует меру пресечения заммэра Славянска

Прокуратура Донецкой области не соглашается с постановлением Краматорского городского суда, которым подозреваемому в посягательстве на территориальную целостность Украины и содействии деятельности «ДНР» избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Подчеркивается, что в настоящее время прокуратура готовит апелляцию, в которой требует избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

«В апреле 2014 года 51-летний мужчина, занимая должность депутата Славянского городского совета и будучи председателем на 62 внеочередной сессии Славянского городского совета 6 созыва, понимая незаконный характер своей действий, внес в повестку дня вопрос о внесении изменений в структуры аппарата городского совета и его исполнительных органов и введение дополнительной штатной единицы, а именно – председателя исполнительного комитета, утвердив на указанной должности путем дальнейшего голосования Пономарева В. В., который непосредственно участвовал в вооруженном захвате г. Славянска боевиками террористической организации "ДНР"», – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в прокуратуре, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, чиновник внес на рассмотрение депутатов, лично проголосовал «за» и подписал решение городского совета о поручении избирательной комиссии организовать и провести в Славянске и Славянском районе незаконный «референдум» по самоопределению «ДНР».

27 ноября 2019 года заместителю Славянского городского головы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (другое содействие деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Краматорском городском суде 28 ноября, заместителю Славянского городского головы избрали меру пресечения. Ему присудили два месяца круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.