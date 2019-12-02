Зеленский сообщил, что Кабмин работает над тем, чтобы платежки за отопление были снижены

Президент Украины заявил, что провел встречу с правительством по поводу снижение тарифов на отопление. Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении к украинцам, опубликованном сегодня, 2 ноября, на его странице в Facebook.

Он напомним, что Кабмин принял программу «Гарантированная цена на газ». Согласно этой программе, цена на газ уменьшилась на 7%. «Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим», – заявил Зеленский.

Потому он рассказал о встрече с правительством на Банковой по поводу тарифов. «Мы работаем над тем, чтобы этой зимой были уменьшены платежки за отопление. Это очень важно», – уточнил президент.

«И также нашли интересное решение, которое позволит в следующую зиму уменьшить тарифы почти наполовину. Это будет отдельная программа, мы готовим всю информацию, готовим этапы, что будет сделано, какие деньги будут выделены. Это точно будет не за счет ваших денег», – сказал Зеленский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Володимир Зеленський/Facebook