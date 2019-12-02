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В Мариуполе маршрутка въехала в трамвай (Фото)

02.12.19 20:15
Фото: Патрульная полиция Донецкой области
Фото: Патрульная полиция Донецкой области

Сегодня, 2 декабря, в Мариуполе невнимательность водителя маршрутного автобуса едва не привела к трагедии. Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Донецкой области.

Так, дорожно-транспортное происшествие между двумя пассажирскими транспортными средствами произошло в Кальмиусском районе города в 5:30. «Водитель автобуса "Богдан", двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество трамваю, который двигался по главной дороге по проспекту Металлургов. К счастью, в результате столкновения ни водители, ни пассажиры не пострадали», – говорится в сообщении.

Фото: Патрульная полиция Донецкой области

Виновник получил протокол по ст. 124 КУоАП. Его ожидает судебное заседание.

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