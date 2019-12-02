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2020 год в Украине хотят объявить годом математики, – Зеленский

02.12.19 18:39

Президент Украины заявил о том, что есть идея объявить 2020 год в Украине годом математики и рассказал о направлениях финансирования в школах. Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении к украинцам, опубликованном сегодня, 2 ноября, на его странице в Facebook.

В частности, он заявил, что будет выделено 800 млн грн выделены на технического оснащение украинских школ. «Особенно это касается лабораторий по математике, физике, химии. И в целом, есть идея, чтобы следующий год был объявлен годом математики в Украине», – заявил Зеленский.

Он также напомнил, что уже выделено 600 млн грн для программы «Школьный автобус» , для сельской местности.

Еще 400 млн грн выделены на ремонт школьных столовых.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Володимир Зеленський/Facebook

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