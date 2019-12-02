Пересечение линии разграничения: В ОБСЕ рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются мирные жители

Гражданские лица, регулярно пересекающие линию разграничения на Донбассе в пяти действующих контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в подконтрольных правительству районах и на соответствующих блокпостах в неподконтрольных правительству районах сталкиваются с трудностями. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в тематическом отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ «Пункты пропуска вдоль линии соприкосновения: причины перемещения гражданских лиц и трудности, с которыми они сталкиваются при пересечении»*, опубликованном пресс-службой Миссии.

«Согласно отчетам СММ, пересечение линии соприкосновения – сложный и изнурительный процесс, а также существует немало трудностей, с которыми гражданские лица сталкиваются при пересечении: от рисков безопасности до вопросов, связанным с документацией. Это положение часто ухудшается из-за нехватки надлежащей инфраструктуры и медицинской помощи», – говорится в отчете.

Как отмечается, несмотря на крайне непростые условия прохождения КПВВ и блокпостов, согласно данным Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), количество пересечений увеличивается с каждым годом: от 8,5 млн в 2016 году до 13,5 млн в 2018 году. В 2019 году эта тенденция сохраняется. По наблюдениям Миссии, начиная с лета и осени 2018 года, были предприняты усилия по улучшению условий на КПВВ и соответствующих блокпостах, в частности была проведена реконструкция и улучшение инфраструктуры для ускорения процесса пропуска гражданских лиц. В среднем ежедневно линию соприкосновения через КПВВ пересекают более 37 500 пешеходов и 4 500 транспортных средств.

Пересечение линии соприкосновения в среднем занимает от 2 до 5 часов, однако мирные жители сообщали СММ, что пересечение может длиться до 35 часов.

«Гражданские лица выражали обеспокоенность отсутствием укрытий для защиты от погодных условий во время ожидания, нехватку скамеек, контейнеров с системами обогрева/охлаждения, где можно отдохнуть, а также недостаточным количеством и часто негигиеничными санитарными сооружениями, особенно в неподконтрольных правительству районах. Более того, мирные жители сталкиваются с трудностями, когда перевозят товары через линию соприкосновения или при пересечении блокпостов без действительных документов», – рассказали в ОБСЕ.

Также дополнительные трудности для мирных жителей на КПВВ и блокпостах создают суровые погодные условия. Зимой люди ждут на морозе, идут пешком или едут по обледенелым и заснеженным дорогам, которые надлежащим образом не обслуживаются. «Неблагоприятные погодные условия создают дополнительные трудности для граждан, особенно для пожилых людей, которым приходится пересекать линию соприкосновения, чтобы получить пенсию в подконтрольных правительству районах», – уточняется в отчете.

По информации СММ ОБСЕ, помимо сложных погодных условий ситуацию также усложняет отсутствие надлежащей инфраструктуры и базовых услуг на КПВВ и соответствующих блокпостах (например, пунктов медицинской помощи), особенно на участках между передовыми позициями Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований, куда машины скорой помощи и сотрудники медицинских служб на данный момент выезжают неохотно или вообще не могут получить доступ.

Кроме того, согласно отчету, собеседники выражали обеспокоенность в связи с длинными очередями и долгим временем ожидания во время пересечения, а также с ограниченной пропускной способностью КПВВ и блокпостов.

Кроме вышеуказанных трудностей, гражданские лица также сталкиваются с проблемами отсутствия необходимых документов для пересечения КПВВ.

Также сообщается, что при пересечении линии соприкосновения гражданские лица подвергаются опасностям, включая связанные с безопасностью риски из-за наличия мин, неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) и нарушений режима прекращения огня.

* Отчет охватывает период с 1 января 2018 года по 31 октября 2019 года. Все упомянутые в отчете наблюдения основаны на данных мониторинга СММ, полученных путем непосредственного наблюдения, с помощью технических средств, в частности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), или во время общения с гражданскими лицами, пересекавшими линию соприкосновения.