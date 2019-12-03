В «ДНР» определили свою «границу»: Эксперт рассказал, что планирует РФ

В «парламенте ДНР» заявили о претензиях на территорию всей Донецкой области и приняли соответствующий «закон». Однако, ни одно заявление представителей «ЛНР» и «ДНР» не делается без согласования с Москвой. Тем более, обычно «власти республик» просто получают приказы, что им можно озвучивать, а что нет. Об этом рассказал эксперт Международного института демократий Евгений Дикий, передает «Слово і Діло».

Эксперт заметил, что это заявление нужно расценивать, как очередную информационную операцию Кремля. Евгений Дикий предположил, что в Кремле подготовили два плана. План «А» состоит в том, чтобы повысить ставки перед Нормандскими переговорами.

«Эта манипуляция именно Кремля, а не донецких "атаманов" – часть большой кампании, которую развернул президент Российской Федерации Владимир Путин, чтобы надавить на президента Украины Владимира Зеленского», – выразил мнение Евгений Дикий.

По его словам, Путин давит на Зеленского, чтобы он считал себя загнанным в тупик и не видел никакой альтернативы, кроме предложенного РФ «мирного плана», а де-факто это капитуляция.

«Судя по всему, Зеленский неохотно идет на "мирный план" России, в связи с чем президента Украины додавливают уже любым способом. К тому же, это заявление в ОРДО* – часть этого плана. Мол, если не будешь на Нормандских переговорах покорным, мы дадим отмашку донецким и луганским бандформированиям продвигаться дальше к границам областей. Можно представить, насколько это будет горячий конфликт. Это план "А"», – отметил эксперт.

Эксперт предположил, что в Кремле не могли не придумать запасной план на случай, если, сомневаясь в выборе между давлением со стороны РФ и риском возникновения протестов внутри страны, Зеленский не пойдет на подписание российского пакета.

«"План Б" заключается в признании "республик" по модели Абхазии и Осетии, при этом признание в пределах областей. То есть, как минимум это подвешивает ситуацию, которая в любой момент дает возможность прорвать линию фронта», – прокомментировал Евгений Дикий.

В то же время, в Кремле рассчитывают, что назначенный на 9 декабря Нормандский саммит в Париже поможет в урегулировании конфликта на Донбассе, а не заведет ситуацию в тупик.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, на встрече «нормандской четверки» намерен поставить вопрос проведения местных выборов и перспективы достижения настоящего прекращения огня на Донбассе, с четкими сроками и обязательствами сторон.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области 29 ноября «депутаты народного совета ДНР» приняли «закон» «о государственной границе ДНР». Граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года. Бывший посол Украины в Европейском союзе Константин Елисеев назвал этот «закон» пощечиной от РФ перед встречей в нормандском формате.

*Сокращения: ОРДО – отдельные районы Донецкой области