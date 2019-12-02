Медицина: Зеленский рассказал, что для украинцев будет бесплатным

В Украине в 1 апреля 2020 года будет начата программа медицинских гарантий. Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении к украинцам, опубликованном сегодня, 2 ноября, на его странице в Facebook.

«С 1 апреля стартует программа медицинских гарантий. Мне это гарантировала министр охраны здоровья. Государство будет оплачивать экстренную, первичную, стационарную, амбулаторную, паллиативную помощь и реабилитацию, также лечение инфарктов и инсультов. А также лечение младенцев, роды и ключевые услуги диагностики будут для украинцев полностью бесплатными», – заявил Зеленский.

Он также напомнил, что будет продолжена программа «Доступные лекарства». «Мы увеличили перечень лекарств, которые наши граждане могут получать абсолютно бесплатно. Мы увеличили финансирование программу почти вдвое. Сейчас правительство выделили 2,1 млрд грн. Плюс мы выделили 1,2 млрд грн на лечение инсулинозависимого диабета. Пациенты смогут получать его в аптеках бесплатно или с небольшой оплатой по электронному рецепту врача», – уточнил президент.