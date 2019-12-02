Изменить место голосования теперь можно в режиме онлайн

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ратифицировала Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Как напомнил председатель комиссии Олег Диденко, всем хорошо известны трудности, которые возникали во время временного изменения места голосования в ходе нынешних президентских и внеочередных парламентских выборов. Поэтому принимая новую редакцию указанным Порядком, комиссия сделала очередной ощутимой шаг вперед в отношении упрощения этой процедуры для избирателей.

По его мнению, важнейшим нововведением является предоставление возможности избирателям подавать заявления о временном изменении голосование в электронной форме, то есть в режиме онлайн.

Кроме того, теперь во время выборов президента Украины избиратели имеют возможность изменять место голосование сразу на два тура, получать удостоверение об изменении в электронной форме на указанный адрес электронной почты. «ЦИК подошла к подготовке сегодняшнего решения достаточно нетрадиционно. Впервые было предложено представить общественности и экспертной среды принять участие в подготовке проекта нового Порядка и подать свои замечания и предложения. Кроме того, по этому вопросу было проведено открытое совещание с участием заинтересованных лиц. В конце мы вышли на тот документ, который, по моему мнению, действительно позволит существенно упростить процесс временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса», – сказал Диденко.

Отметим, что гражданам Украины, которые являются внутренне перемещенными лицами, для участия в выборах ранее нужно было подавать заявления о временном изменении места голосования.