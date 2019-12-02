Количество медпунктов на КПВВ Донбасса недостаточно, – ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отмечает недостаточное количество медпунктов на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в тематическом отчете СММ ОБСЕ «Пункты пропуска вдоль линии соприкосновения: причины перемещения гражданских лиц и трудности, с которыми они сталкиваются при пересечении»*, опубликованном пресс-службой Миссии.

Так, на всех КПВВ и соответствующих блокпостах в той или иной форме предусмотрены медицинские пункты. В течение дня стационарные медицинские пункты функционируют как в подконтрольных, так и в неподконтрольных правительству районах, где присутствуют медработники, которые могут оказать помощь путешествующим, преимущественно с проблемами с артериальным давлением, сердцем, диабетом и обезвоживанием, а также в случае травмирования.

Однако СММ отметила, что указанные пункты, как правило, недостаточно укомплектованы медицинским персоналом и оснащены для оказания медицинской помощи при травмах или случаях, требующих серьезного медицинского вмешательства. «В чрезвычайных ситуациях людей необходимо перевозить непосредственно в ближайшую больницу. За исключением блокпоста вооруженных формирований к югу от моста возле Станицы Луганской, где есть автомобиль скорой помощи, в случае необходимости скорую помощь нужно вызывать. Если есть свободная карета скорой помощи, то ей потребуется от 5 минут (из больницы в Станице Луганской до КПВВ) до получаса (из больницы в Бахмуте до КПВВ "Майорское"), чтобы прибыть на место происшествия. Медицинская помощь на КПВВ в основном предоставляется гуманитарными организациями, в то время как на пяти блокпостах такую помощь оказывают вооруженные формирования», – говорится в отчете.

Как уточняется, в начале 2019 года на КПВВ «Станица Луганская» международная организация создала реанимационный центр, оснащенный оборудованием для оказания неотложной помощи, в том числе дефибриллятором, что позволяет своевременно оказывать необходимую медицинскую помощь.

Согласно отчету, особую озабоченность вызывает отсутствие медицинских служб в коридорах между КПВВ и соответствующими блокпостами. «Автомобили скорой помощи не могут попасть на эти участки. В случае повреждений или чрезвычайных медицинских ситуаций на этих участках граждане должны самостоятельно или при поддержке других лиц добраться до ближайшего КПВВ или блокпоста, чтобы им оказали медицинскую помощь», – отмечается в отчете.

Как сообщалось ранее, по данным СММ ОБСЕ, с начала 2018 года до 1 ноября 2019 года во время ожидания очереди при пересечении линии соприкосновения через КПВВ на Донбассе скончались 40 человек.

* Отчет охватывает период с 1 января 2018 года по 31 октября 2019 года. Все упомянутые в отчете наблюдения основаны на данных мониторинга СММ, полученных путем непосредственного наблюдения, с помощью технических средств, в частности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), или во время общения с гражданскими лицами, пересекавшими линию соприкосновения.