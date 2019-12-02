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Задержали на блокпосту: В Краматорске арестован подозреваемый в нападении на аптеку

02.12.19 21:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей злоумышленнику, который подозревается в разбойном нападении на аптеку. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, расследование установило, что 28 ноября 2019 года, около 12:00, 38-летний уроженец Горловки, находясь в помещении одной из аптек Краматорска, перебравшись через торговую стойку, требовал у фармацевта деньги. Услышав отказ, нападавший ударил женщину ножом по пальцу и предплечью, после чего забрал из кассы 3 900 грн и скрылся с места преступления.

На следующий день правоохранители задержали злоумышленника в рейсовом автобусе на одном из блокпостов региона.

«Действия мужчины квалифицированы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в иное помещение) УК Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

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