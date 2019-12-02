На Донетчине бежали марафон длиной 77 км (Видео)

В Донецкой области все желающие могли посоревноваться в марафоне длиной 77 км . Забег проходил 1 декабря от Покровска (до переименования – Красноармейск) до Бахмута (до переименования – Артемовск). Присоединились участники и из других городов Украины.

Так, в 7 утра в Покровске возле парка «Юбилейный» разминались участники марафона. Среди них были и студенты из Харькова. «Каждый из студентов должен пробежать полумарафон. Поэтому мы не могли не воспользоваться такой возможностью», – сказал участник забега Андрей.

По словам студента из Винницы Александра, он решил бежать, чтобы проверить свою выносливость. «Чтобы как-то доказать себе, что ты можешь, чтобы как-то усилить этот командных дух», – поделился он.

После разминки два десятка бегунов прицепили на одежду красные ленты. «Это день борьбы со СПИДом всемирный. И мы присоединяемся к этой акции. Главная цель – популяризация здорового образа жизни», – объяснил организатор забега Николай Головко.

Спортсменов во время бега сопровождала полиция. Колонной двигались по улицам города.

У участников забега была амбициозная цель – преодолеть в течение дня десятки километров и пробежать через несколько городов Донетчины. «Каждый может для себя пробежать удобное расстояние от 1 до 77 км . А там посмотрим, на сколько хватит сил, хотя бы до Константиновки добежать», – сказал участник забега Александр Соловьев.

Участница Лариса поделилась, что планировала пробежать 21 км .

Во время марафона, если спортсмен сходил с дистанции, его заменял другой. Таким образом в марафоне смогли поучаствовать и жители Славянска и Константиновки.

Полсотни бегунов, которые присоединились в течение дня к марафону, наградили на финише в Бахмуте.

Источник: ТК «Донбасс»