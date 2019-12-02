Импорт электроэнергии из России уже занимает 15% украинского рынка, – эксперт

Россия стремится «подсадить» Украину на энергетическую иглу с помощью импорта электроэнергии, чтобы осуществлять политическое давление на страну. Об этом написал политолог Петр Олещук в своем блоге на Лига.net.

Он напомнил, что импорт российской электроэнергии, который Украина начала с октября, растет большими темпами и уже занимает 15% нашего рынка.

«Специалисты отрасли и ориентированные на Европу политики активно разъясняли негативные последствия импорта российской электроэнергии, в первую очередь подчеркивая, что Россия очень быстро займет значительную долю нашего рынка. Инициатор импорта [нардеп от "Слуги народа" и глава парламентского комитете по вопросам энергетики] Андрей Герус в конце октября утверждал, что объем на самом деле будет незначительный, потому импортировать не так уж и выгодно. Однако, в ноябре среднесуточный объем импорта российской электроэнергии увеличился почти втрое по сравнению с октябрем. Импортируемая из РФ электроэнергия в отдельные дни ноября занимала 15% нашего рынка. Согласитесь, если бы импорт был невыгоден, то он не занимал бы такую долю рынка», – написал Олещук.

По его мнению, таким образом Россия, наравне со стремлением вновь подсадить Украину на «газовую иглу», для верности дает ей «заглотить» еще и наживку дешевой электроэнергии, чтобы осуществлять впоследствии политическое давление на страну.

«Собственно, в использовании Россией фактора энергоресурсов при реализации внешней политики нет ничего нового. Россия традиционно давила подобным образом на Украину, используя как "пряники" (скидки на газ), так и "кнуты" (газовые войны). Кстати, подобным образом она влияла не только на Украину, формируя с помощью газа многочисленное "лобби" в странах ЕС», – отметил политолог.

Он также обратил внимание, что традиционно Россия начинает с якобы очень выгодных предложений, в частности, в настоящее время предлагает электроэнергию по демпинговым ценам и фактически вытесняет с рынка украинскую генерацию.

«Российское вмешательство часто носит многоэтапный характер, и начинается с "очень выгодных предложений" по экономическому сотрудничеству. Например, с очень дешевой электроэнергии. Это важно, потому что, в отличие от газа, в Украине достаточно генерирующих мощностей, чтобы обеспечивать себя самостоятельно электроэнергией. Далее, когда ты уже укоренился на рынке, можно переходить к геополитическому шантажу, в котором какие-то политические уступки будут меняться на экономические преференции. Ну а дальше, когда плацдармы будут подготовлены, можно будет и дальше наносить политические или военные удары», – написал Олещук.