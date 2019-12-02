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Следователь из Луганской области будет расследовать преступления, связанные с Майданом

02.12.19 21:16

Временно исполняющим обязанности начальника отдела Госбюро расследований (ГБР) по делам Майдана стал бывший полицейский из Луганской области Павел Никульников. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос «РБК-Украина».

В Госбюро расследований отметили, что в управлении по расследованию военных преступлений создан отдел для расследования «майдановских» преступлений. В подразделении работают 13 следователей, а временно исполняющим обязанности назначен Павел Никульников.

Издание отметило, что Никульников до конца 2018 года был начальником следственного отдела в Станично-Луганском районе, а затем перешел на работу в ГБР.

Также Бюро сообщает, что по состоянию на 29 ноября ни одно уголовное производство так и не было передано из Генеральной прокуратуры в «майдановское подразделение» ГБР.

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