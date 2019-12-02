Буллинг или неудачная шутка: В школе Мариуполя посмеялись над одеждой учеников (Видео)

В школе № 68 Мариуполя на стенде вывесили фотографии учеников, сравнив их внешний вид с тем, как одеваются в других странах. Правда, как только все начали обсуждать это в социальных сетях, фото сразу сняли. Имели ли педагоги право смеяться над детьми таким образом. В полиции прокомментировали ситуацию.

Так, фото учащихся вывесили на доске в вестибюле, правда без лиц. Впоследствии эти фотографии появились и в интернете. У родителей возник вопрос, не узнают ли своих одноклассников другие дети и не начнут ли за это «травить».

Директор школы № 68 Дмитрий Юров от комментариев отказался. Вины своих подчиненных – не признал. Кто делал противоречивые фото, директор тоже не сказал. Однако отметил, что в школе № 68 – свободный стиль одежды.

В департаменте образования осудили такую шутку, а также сообщили, что решение вывесить фотографии учеников самостоятельно приняла заместитель директора школы.

«В этом мы видим бестактность действий педагога, которая проявилась в грубых замечаниях относительно внешности учеников. На усмотрение директора, ему будет рекомендовано провести разъяснительную беседу с заместителем директора, которая проводила это мероприятие», – рассказала главный специалист Департамента образования Мариупольского горсовета Татьяна Крутолевич.

В полиции же не увидели в этом инциденте признаки психологического буллинга. «Буллинг – это систематическое преследование, травля, обиды, которые происходят в учебном заведении. Также, на данный момент в Левобережное отделение полиции не поступало сообщений ни от учеников этой школы, ни от их родителей, относительно того, что в данном заведении ненадлежащим образом относятся к детям», – пояснила пресс-секретарь Центрального отдела полиции Мирослава Попова.

Следует отметить, что буллинг несовершеннолетних наказывается штрафом до 1 700 грн или общественными работами до 40 часов.

Источник: ТК «Сигма»