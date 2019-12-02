Из-за войны на Донбассе почти полмиллиона детей продолжают сталкиваться с серьезными рисками, – ЮНИСЕФ

Из-за вооруженного конфликта на Донбассе, который длится уже более 5 лет, почти полмиллиона девочек и мальчиков продолжают сталкиваться с серьезными рисками для их физического здоровья и психологического благополучия. Такое заявление сегодня, 2 декабря, сделал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF), передает пресс-служба организации.

По данным ЮНИСЕФ, дети страдают по обе стороны линии разграничения. За пять лет погибло 172 ребенка. Самая маленькая среди них – годовалая девочка. Дети были ранены или убиты из-за мин или других взрывоопасных пережитков войны.

Кроме того, только в этом году было зарегистрировано 36 нападений на школы, в том числе одна школа была повреждена 15 раз. С начала конфликта было повреждено или разрушено более 750 учебных заведений.

Также сообщается, что 430 тысяч детей живут с психологическими травмами и нуждаются в постоянной поддержке для преодоления эмоциональной травмы, возникающей в результате продолжительного конфликта.

«Недопустимо, чтобы дети в восточной Украине продолжали ходить в школы с пулевыми отверстиями и бомбоубежищами и жить в кварталах, которые периодически подвергаются обстрелам и завалены наземными минами», – сказала региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан, которая недавно встречалась с детьми и семьями на востоке Украины.

«Политическое решение давно назрело. Мы призываем все стороны конфликта прекратить боевые действия на востоке Украины», – добавила она.