В 2020 году «Укрзализныця» будет поэтапно повышать цены на билеты

В 2020 году на средства от индексации тарифов «Укрзализныця» планирует приобрести 26 вагонов и еще 40 модернизировать. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба предприятия.

«В случае индексации тарифов на пассажирские перевозки, в 2020 году Укрзализныця существенно обновит парк пассажирских вагонов. В частности, компания планирует приобрести 26 новых вагонов на общую сумму 600 млн грн и около 500 млн грн потратить на модернизацию еще 40 вагонов», – говорится в сообщении.

Часть средств на финансирование этой инвестиционной программы – около 700 млн грн – компания рассчитывает получить от индексации тарифов на перевозку пассажиров. «Индексацию тарифов планируется осуществлять поэтапно «по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити +. Таким образом, цена на билеты будет расти незначительно и постепенно. Последний раз пассажирские тарифы пересматривались осенью 2018 года. С тех пор значительно подорожали цельнокатаные колеса для пассажирских вагонов (+ 64%), запасные части к вагонам (+ 35%) и другая промышленная продукция, необходимая для обеспечения пассажирских перевозок. Пассажирские перевозки из года в год являются убыточными для компании и финансируются за счет перекрестного субсидирования с доходов от грузовых перевозок. Компания прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут достичь 14,3 млрд грн. При этом железная дорога не получает от государства средств на обновление пассажирского подвижного состава, хотя это и предусмотрено ст. 10 Закона Украины "О железнодорожном транспорте"», – говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что за последние четыре года «Укрзализныця» приобрела 70 новых пассажирских вагонов и еще 200 модернизировала.