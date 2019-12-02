Старшеклассникам могут сократить количество предметов: Что думают на Донетчине (Видео)

Министерство образования и науки Украины предложило к обсуждению проект обучения в старших классах. Если изменения заработают, то предметов станет меньше. Вместо этого увеличится количество часов на уроки по профилям.

В одной из школ Краматорска работает профильный класс по подготовке студентов-медиков. Школьник Андрей Кравченко решил стать врачом, поэтому тщательно учит биологию и химию. Однако парень уверен, что полностью отказываться от непрофильных уроков нельзя. «Все предметы нужны для общего развития человека. Но я бы свел к минимуму русский язык и литературу, географию, возможно, один предмет, ну и физику. 2-3 – не более», – считает он.

Ученица Константиновской школы Екатерина говорит, что с радостью не ходила бы на некоторые занятия – лучше бы сосредоточила внимание на том, что учится легче. «Мне сложно дается английский язык, история. Какой смысл сдавать те предметы, которые тебе не нужны?», – говорит она.

Но некоторые педагоги с этим не согласны. Потому, утверждают, что не стоит полностью отказываться от непрофильных уроков. «Было бы неплохо, если бы минимум часов оставался по всем базовым предметам. Для всех детей, потому что после 9 класса очень трудно сделать окончательный выбор и детям, и родителям», – считает учительница украинского языка Марина Горбач.

«Обязательно должна быть математика и литература, которая помогает видеть прекрасное и речь свою ставить», – добавляет учительница химии Виктория Рудыка.

По словам чиновников, новое разделение часов пойдет на пользу ученикам. Ведь будущие студенты будут более подготовлены к поступлению в вузы. «Я лично была в Литве, я видела, что там дети в средней, старшей школе изучают 5-7 предметов. И они настолько мотивированы, они знают, чего они ходят в школу, и зачем им изучать эти предметы и углублять их», – рассказала начальник управления образования Константиновского горсовета Ольга Барабаш.

В Министерстве образования предлагают объединить всемирную историю с историей Украины, мировую и украинскую литературу, из курсов алгебры и геометрии создать один предмет «Математика». Физика, биология, информатика и география могут стать необязательными. А уроков физкультуры станет больше – вместо двух часов в неделю будет три. Заработают ли такие изменения – покажет время.

Источник: ТК «Донбасс»