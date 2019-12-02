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Полиция вышла на заказчика нападения на бизнесмена из Донецка и его семью

02.12.19 21:58
Вячеслав Соболев / Фото из открытых источников
Вячеслав Соболев / Фото из открытых источников

Правоохранители вышли на заказчика покушения на убийство экс-заместителя мэра Донецка, а ныне депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын. Об этом со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах, передает «Украинская правда».

По информации собеседника издания, правоохранители «вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут».

Источник издания добавил, что задержанные двое молодых людей (18 и 19 лет), подозреваемые в исполнении покушения, были участниками «Правого сектора». В частности, заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона «Аратта» Андрей Гергерт проверяет информацию, были ли задержанные бойцами его батальона.

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