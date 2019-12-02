Индустриальный парк в Мариуполе: Стало известно, кто и что будет здесь производить

Коммунальное предприятие «Приазовская инвестиционная компания» в Мариуполе (Донецкая обл.) стало победителем конкурса по выбору управляющей компании индустриального парка «АзовАкваИнвест» (территория бывшего рыбоконсервного комбината).

Это предприятие было единственным участником конкурса, а по закону об индустриальных парках он считается состоявшимся даже в таком случае.

Как рассказал директор департамента по вопросам экономики горсовета Евгений Бодягин, «Приазовская инвестиционная компания» предоставила бизнес-план по управлению индустриальным парком на пять лет. В частности, планируется, что за этот период на территории индустриального парка будет создано 13 новых предприятий и 695 рабочих мест. Общая сумма налогов, которую они выплатят, к 2024 году составит 164 млн грн, ожидаемые инвестиции – 21 млн долларов. Окупаемость проекта рассчитана на 8 лет.

Согласно бизнес-плану, управляющая компания к 2024 году, при условии привлечения в индустриальный парк всех тринадцати инвесторов, сможет выйти на самоокупаемость, без финансирования из городского бюджета.

«Приазовская инвестиционная компания» признана победителем конкурса решением городского совета. Следующий шаг – коммунальное предприятие должно подписать договор аренды земли, после чего оно сможет заключать инвестиционные договоры с инвесторами.

Предварительно с первыми тремя турецкими компаниями, выразившими желание стать участниками индустриального парка, уже подписаны меморандумы о сотрудничестве. Речь идет об открытии производства лифтов; линии по сортировке продуктов питания турецкого экспорта; производства автоматических ворот и дверей.

Все три турецкие компании после заключения инвестиционных договоров с управителем смогут начать разработку проектно-сметной документации. С потенциальными инвесторами достигнута договоренность, что снос старых зданий рыбоконсервного комбината они будут осуществлять за свой счет (стоимость одного составляет порядка 1 млн грн).

Со своей стороны, городской совет одновременно с этим планирует подвести на территорию индустриального парка внешние инженерные коммуникации электро-, водо- и теплоснабжения.

Главным преимуществом для участников «АзовАкваИнвеста» является длинная история: согласно действующему законодательству, управляющая компания заключает с ними договоры субаренды земли на тридцать лет по ставке 1% от денежной оценки. Кроме этого, летом 2020 года городской совет рассмотрит порядок уплаты и ставки местных налогов и сборов в Мариуполе с возможностью предоставления льгот для инвесторов индустриального парка.

Источник: «Приазовский рабочий»