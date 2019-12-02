Энергобезопасность: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по обеспечению энергетической безопасности в Украине. Оно предусматривает наращивание добычи и создания запасов нефти и газа, а также погашение задолженности по зарплате шахтерам. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства сегодня, 2 декабря.

Согласно документу, контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Как сообщает «24.ua», само решение СНБО имеет цель повысить эффективность государственной политики в сфере энергетической безопасности. В частности, по безопасности орган предлагает Кабмину внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты относительно:

наращивания объемов добычи природного газа, нефти, сланцевого газа, газа (метана) угольных месторождений до 1 апреля 2020 года;

создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований ЕС до 1 апреля 2020 года;

новой редакции Кодекса Украины о недрах.

Кроме этого, Кабмин должен обеспечить пересмотр энергетической стратегии Украины до 1 апреля 2020 года.

Также СНБО поручил правительству до 1 января 2020 года погасить задолженность по заработной плате шахтерам.