Жительница Краматорска пополнила счет «банковских» аферистов на 24 тыс. грн

В Краматорске местная жительница, поверив мошенникам, перечислила на их счет 24,5 тыс. грн. Правоохранители открыли уголовное дело, ведется расследование. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба Краматорского отдел полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в Краматорский отдел полиции обратилась 64-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ей на телефон позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что сейчас в банке начата реорганизация и для сохранения сбережений по карте необходимо перевести все деньги на другой счет. Мужчина убедил, что после налаживания работы системы банка вся переведенная сумма вернется на ее прежний счет. Женщина поверила и выполнила все действия, перевела 24,5, тыс. грн на указанный номер. Однако, деньги назад не вернулись.

«По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество)», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

«Уважаемые жители Краматорска, будьте бдительны, проверяйте предоставленную вам информацию, проверяйте каждый звонок от банковских сотрудников позвонив на горячую линию банка, номера указаны на обороте Ваших карт», – в очередной раз напомнили в полиции.