Тайсон выиграл украинский «Золотой мяч»

Полузащитник «Шахтера» Тайсон признан лучшим футболистом украинского чемпионата 2019 года. Награды в виде золотого мяча капитан «горняков» удостоился во время церемонии «Футбольные звезды Украины», пишет «Сегодня».

В борьбе за это звание 31-летний бразилец обошел своего одноклубника Марлоса, а также вингера киевского «Динамо» Виктора Цыганкова.

Отметим, что приз на церемонии Тайсон получил из рук обладателя «Золотого мяча» -2004 от France Football главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. «Я долго играл в Италии. Должен сказать, что там к иностранцам относятся с уважением, как к игрокам, которые дополняют историю футбола. Так же и в Англии. Буквально несколько недель назад в украинском футболе случился неприятный момент, связанный с расизмом. Украинский футбол сплотился против этого явления. Я хочу сказать: Тайсон – украшение украинского футбола. Человек, который не покинул Украину в сложный для нашей страны момент. хочу, чтобы ты знал, Тайсон, мы тебя всегда поддерживаем. Я рад и тебя», – отметил после вручения награды Тайсону Андрей Шевченко.

В ответ Тайсон поблагодарил своих одноклубников и тренера «Шахтера», отметив: «Спасибо им. Спасибо моей жене, которая здесь. Перед вами парень, который уехал из Бразилии в 2010-м и гнался за своей мечтой. После слов Андрея Шевченко меня переполняют эмоции. Спасибо всем!»