Эксперты пояснили, зачем в России пугают Украину «выходом из состава ряда областей»

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что в связи с «притеснением малых народов», из состава Украины может выйти ряд областей. По мнению исполнительного директора Центра прикладных политических исследований «Пента», политолога Александра Леонова, это заявление, появившееся накануне Нормандской встречи в Париже, может быть частью ее подготовки, передает «Слово і Діло».

«Это фактически один из ультиматумов, который выдвигают Украине. Мол, если не принимаете наши условия, мы устроим еще одну "русскую весну"», – считает Леонов.

Политолог акцентировал, что Украине не стоит закрывать глаза на подобные высказывания, поскольку прозвучало заявление от политика, который занимает высокую должность. «Всегда были политики, которые транслировали мысли из Кремля, но они не имели такого значения, как в случае с Володиным. Украине нужно усиливать свою информационную политику в восточных областях, вести контрпропаганду», – убежден Леонов.

В свою очередь, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» также обратил внимание на то, что практически параллельно с заявлением Вячеслава Володина в «ДНР» сообщили, что установили свою так называемую «государственную границу», которая совпадает с границей всей Донецкой области.

Эксперт предположил, что это звенья одной цепи – ультиматум выдвигают и со стороны Кремля, и со стороны «Л-ДНР». «Таким образом, Кремль обозначает свои аппетиты, границы и соответственно угрозы для Украины», – констатировал политолог.

По его мнению, реакция украинской стороны на сделанные заявления очень вялая. Эксперт отметил, что как минимум, следовало бы заявить о том, что это вредит подготовке Нормандской встречи, а как максимум – поставить вопрос о том, что Украина будет решать, стоит ли ехать в таких условиях на переговоры. По мнению Леонова, слабая реакция Украины говорит о слабых позиции украинской стороны в рамках Нормандского формата.

Политолог предположил, что как раз сейчас в Украине есть реальная возможность пересмотреть или приостановить свое участие в переговорах, поскольку прозвучали территориальные претензии со стороны РФ. «Это игра "на слабо". Путин идет до той черты, до которой позволяют», – прокомментировал Александр Леонов.