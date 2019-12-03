В Луганске под колеса авто попал пьяный пешеход

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 1 декабря на кв. Гаевого мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть пешехода – мужчину 1987 года рождения.

«В результате ДТП пострадавший с травмами различной степени тяжести в состоянии алкогольного опьянения госпитализирован в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Автомобиль изъят и помещен на стоянку временного содержания транспортных средств. По данному факту проводится проверка», – сообщают в «республике».