RU
Все новости

В ОБСЕ рассказали о неразорвавшемся снаряде в поселке под Луганском

03.12.19 07:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На окраине неподконтрольной украинским властям Георгиевки (Луганская обл.) находится неразорвавшийся боеприпас. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 2 декабря.

«30 ноября команда Миссии зафиксировала неразорвавшийся боеприпас (по оценке, ракета реактивной системы залпового огня "Ураган", 220 мм) в поле приблизительно в 50 м к востоку от дороги местного значения на южной окраине населенного пункта Георгиевка (неподконтрольный правительству, 15 км к югу от Луганска)», – говорится в отчете.

Также сообщается, что, по оценке, этот снаряд находился там определенное время. Наблюдатели отметили, что неразорвавшийся боеприпас не отмечен знаками и не огражден.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк