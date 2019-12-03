В ОБСЕ рассказали о неразорвавшемся снаряде в поселке под Луганском

На окраине неподконтрольной украинским властям Георгиевки (Луганская обл.) находится неразорвавшийся боеприпас. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 2 декабря.

«30 ноября команда Миссии зафиксировала неразорвавшийся боеприпас (по оценке, ракета реактивной системы залпового огня "Ураган", 220 мм) в поле приблизительно в 50 м к востоку от дороги местного значения на южной окраине населенного пункта Георгиевка (неподконтрольный правительству, 15 км к югу от Луганска)», – говорится в отчете.

Также сообщается, что, по оценке, этот снаряд находился там определенное время. Наблюдатели отметили, что неразорвавшийся боеприпас не отмечен знаками и не огражден.