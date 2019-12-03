В Донецке показали разрушенный гипермаркет «Метро» вблизи аэропорта (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, как в начале декабря нынешнего года выглядит разрушенный и разграбленный мародерами гипермаркет «Метро» вблизи Донецкого аэропорта.

По словам дончанина, 26 мая 2014 года здесь начались боевые действия, и гипермаркет был закрыт. «Впоследствии, буквально в течение недели, был разворован мародерами. Потом начались активные боевые действия. Мародеров не останавливало даже то, что здесь постоянно стреляли», – сказал мужчина.

Вся территория вокруг усеяна осколками, воронки уже поросли травой. По правую сторону по дороге к гипермаркету – разбитые автоцентры Toyota, Lexus. «Развалины одни», – прокомментировал дончанин.

«Находиться здесь страшно, здесь уже просматриваются терминалы аэропорта», – сказал он.

На территории перед разрушенным зданием дончанин обнаружил следы гусениц танка. «Видно, что техника здесь крутилась», – сказал он.

От гипермаркета остались одни бетонные конструкции. «Уничтожен полностью», – сообщил житель Донецка.

Он подошел к самим развалинам с той стороны, где ранее располагался главный вход.

Также дончанин отметил, что по территории ходить опасно – до сих пор там находится много неразорвавшихся снарядов.

Напомним, ранее в Донецке показали, как выглядел гипермаркет по состоянию на сентябрь 2019 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube