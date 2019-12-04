В Донецке: Как сегодня выглядит парк Щербакова (Фото)

Жительница неподконтрольной украинским властям Горловки Ирина побывала в неподконтрольном Донецке.

Ирина посетила Центральный парк культуры и отдыха имени Щербакова в Ворошиловском районе, и показала, как он выглядит в начале декабря нынешнего года.

Горловчанка прошлась по аллеям парка, прогулялась возле пруда. Погода была солнечной и морозной, при этом посетителей в парке практически не было.

Напомним, ранее житель Донецка показал осенний безлюдный парк Щербакова.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube