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В Донецке: Как сегодня выглядит парк Щербакова (Фото)

04.12.19 09:38
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Жительница неподконтрольной украинским властям Горловки Ирина побывала в неподконтрольном Донецке.

Ирина посетила Центральный парк культуры и отдыха имени Щербакова в Ворошиловском районе, и показала, как он выглядит в начале декабря нынешнего года.

Горловчанка прошлась по аллеям парка, прогулялась возле пруда. Погода была солнечной и морозной, при этом посетителей в парке практически не было.

Скриншот видео YouTube

Напомним, ранее житель Донецка показал осенний безлюдный парк Щербакова.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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