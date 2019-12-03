Покушение на экс-заммэра Донецка и убийство ребенка: В полиции озвучили версии

Задержанные по подозрению в убийстве ребенка экс-заммэра Донецка, а ныне – депутата Киевского областного совета подозреваются в умышленном убийстве. Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время брифинга с начальником полиции Киева Андреем Крищенко в понедельник, 2 декабря.

«Эти люди обоснованно подозреваются в совершении преступления, которое квалифицируется по ч. 2 ст. 115 – умышленное убийство. Максимальный срок наказания – пожизненное заключение», – сообщил Клименко.

По его словам, оперативники и следователи нашли оружие, из которого был осуществлен выстрел, а следствие рассматривает три версии нападения на автомобиль Вячеслава Соболева.

«Это семейно-бытовые проблемы, финансово-хозяйственная деятельность, а также прошлая и нынешняя профессиональная деятельность гражданина. В то же время основной из них является финансово-хозяйственная деятельность отца убитого мальчика», – проинформировал глава Нацполиции Украины.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что, кроме оружия, изъяты еще ряд вещественных доказательств, а в ходе следствия квалификация преступления может быть изменена.

«Это документы фальшивые, которые использовались, и еще ряд доказательств, которые позволяют следователям с процессуальными руководителями из прокуратуры готовить материалы для подозрения. На этом работа не остановится, мы будем работать и дальше, чтобы найти заказчиков этого убийства», – заявил Крищенко.

Он добавил, что подозреваемые – двое молодых людей 18 и 19 лет. Задержали их в Киеве, но они не являются местными жителями. Сейчас с ними проводят следственные действия. Правоохранители будут инициировать избрание для них меры пресечения в виде ареста.

Напомним, в воскресенье, 1 декабря, в Киеве был обстрелян автомобиль, в салоне которого находилась семья Вячеслава Соболева. В результате ЧП погиб его 3-летний ребенок. Сегодня в полиции столицы сообщили, что подозреваемые задержаны. Правоохранители вышли на заказчика покушения.