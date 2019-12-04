Критика будет: Прогноз политолога об итогах переговоров в Нормандском формате

Какими бы ни были итоги переговоров в Нормандском формате, которые состоятся 9 декабря в Париже, в Украине все равно будут критиковать президента Владимира Зеленского и его команду. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в интервью «Сегодня».

«Можно с уверенностью сказать, что всегда найдутся недовольные. То, что оппоненты Зеленского, в первую очередь националистические силы, партия Петра Порошенко, будут критиковать президента – очевидно. Хотя, если разобраться, Зеленский всего лишь пытается реализовать то, что в свое время подписывал Порошенко», – отметил Фесенко.

«Тем не менее критика неизбежно будет. Надо понимать, что в Украине 15-25% граждан – это противники любых соглашений с Россией. Поэтому будут обвинения, будут протестные акции. Другой вопрос – насколько они будут массовыми. С учетом того, что скоро Новый год, я все же думаю, что протесты не получат какого-то опасного для Украины развития. И потом, подавляющее большинство украинцев – 75%, как свидетельствуют соцопросы, поддерживают действия Зеленского по мирному урегулированию в Донбассе. То есть он будет опираться на позицию большинства населения страны», – считает политолог.

По его мнению, протесты в Украине все же могут быть: «Серьезные протесты могут быть только в том случае, если Зеленский и его команда по неосторожности перейдут какие-то принципиальные "красные линии". Но пока это маловероятно. Эти "красные линии" озвучивал сам Зеленский: это недопустимость прямых переговоров с сепаратистами, закрепления "особого статуса" ОРДЛО* в Конституции, выборов в ОРДЛО под дулами автоматов. Зеленский неоднократно подчеркивал, что на такие условия соглашаться он не будет».

Владимир Фесенко также уверен, что президент Украины Владимир Зеленский точно знает, зачем он едет на переговоры в Нормандском формате, но есть нюансы, на которые надо обратить внимание.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей