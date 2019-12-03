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«На Каргилле до моста»: Ситуация в пунктах пропуска утром 3 декабря

03.12.19 09:14
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 3 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 30,6 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 7685 человек и 905 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 5885 человек и 1050 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 5745 человек и 1170 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 2185 человек и 515 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 9145 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 15/55;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/50;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 20/50;
  • КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Игорь: «4:29. На "Каргилле" до моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Дарья: «8:30. В 8 утра в Еленовке 70 машин до поворота на Докучаевск. На "нулевом" украинском никого. На украинском машин 5-10».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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