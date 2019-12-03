У Зеленского рассказали об обстановке на участках разведения сил на Донбассе

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народный депутат от фракции «Слуга народа» рассказал о мониторинге ситуации на участках разведения сил и средств на Донбассе в интервью «Интерфакс-Украина».

«Ездим мы туда в рамках мониторинговой миссии, как решили на заседании комитета в начале октября. Первые две поездки были в Станицу Луганскую и Золотое. Последняя, третья поездка планировалась на прошлой неделе в пятницу в район разведения сил Петровское – Богдановка в Донецкой области. Но вмешались неблагоприятные метеоусловия – дождь, туман, как в Киеве, так и в Донецкой области – совсем не летная погода для самолета, а тем более для вертолета. Поездку пришлось отложить», – сказал он.

«Если во время посещения Золотого основное внимание было сконцентрировано на беседах с людьми, в том числе и с местными жителями, то в Петровском – Богдановке уделим внимание условиям жизни военнослужащих, посмотрим, где они живут, где и как питаются, познакомимся с военными сооружениями на новых позициях с точки зрения безопасности», – продолжил Завитневич.

По его словам, обстановка на участках разведения сил и средств на Донбассе постоянно отслеживается. «Мы все мониторим. У нас есть доклады Министерства обороны и, знаете, в тех зонах, где уже произошло разведение сил – и в Станице Луганской, и в Золотом, и в Петровском, и в Богдановке нет нарушений режима тишины, там все тихо-спокойно», – заявил нардеп.

«Несмотря на разведение сил с двух сторон в трех пунктах вблизи линии разграничения, на остальной территории вдоль этой линии по-прежнему не спокойно – недавно ранили мирную жительницу, сгорели в результате минометного обстрела несколько домов в одном из населенных пунктов, каждый день раненые... Получается, что не совсем работает принцип "перестать стрелять"», – добавил политик.