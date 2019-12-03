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Правительство Яценюка было вдвое эффективнее, чем действующий Кабмин, – исследование КИУ

03.12.19 09:49

Эффективность правительства Арсения Яценюка оказалась вдвое лучше, чем деятельность действующего Кабмина. Об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины (КИУ), который проанализировал деятельность представителей действующей и предыдущей власти в первые месяцы их работы.

«Что касается деятельности Кабинета министров Украины, то во внимание был принят показатель успешности законодательных предложений правительства. За первые три месяца работы у Алексея Гончарука этот показатель составил 14%, у Арсения Яценюка – 26%», – отмечают в КИУ.

В исследовании отмечается, что за первые три месяца работы правительством Яценюка были поданы в парламент 65 проектов законов, из которых были приняты 17.

Правительством Гончарука были поданы 63 проекта законов, из которых стали действующими законами только 9. Еще 2 закона были поддержаны Верховной Радой, но они ожидают подписи Президента.

При этом в документе отмечается, что законодательная продуктивность работы правительства Яценюка была вдвое выше, несмотря на то, что его сформировала коалиция разных фракций, в то время как партия «Слуга народа» имеет собственное большинство и единолично сформированное правительство.

Инфографика: Комитет избирателей Украины

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