В «ДНР» выпавший снег стал причиной заторов и ДТП (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины выпавший сегодня, 3 декабря, первый снег и пренебрежение водителями подготовкой транспортных средств к зиме стали причиной заторов и ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Макеевка. Объездная, перед подъемом фуры, штук 5, не могут подняться», – написал очевидец.

Проблемы есть и в иных местах:

«Автор»: «Макеевка. От Батова тянучка в сторону Донецка, на подъеме много шлифующих и стоячих»;

Александра: «И в обратку уже тянучка. Автобусы на лысой резине не выезжают на горку»;

Ольга: «На военном училище, Ленинский район, такая же фигня. И ни одной снегоуборочной машины».

Также снег уже спровоцировал ДТП. Так, в Донецке авария произошла в районе площади Ленина, по ул. Артема: столкнулись два легковых автомобиля.