Не для социологов: Кому нужна электронная перепись населения в Украине

Электронная перепись населения будет проводиться для чиновников, которым нужно принимать управленческие решения, а не для социологов. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

«Мы в следующем году сократили бюджет с 3,4 млрд грн до 1,4 млрд грн на случай, если все-таки мы увидим, что та математическая модель не удовлетворяет руководителей наших государственных органов. Лично я очень надеюсь, что те 1,4 млрд грн, которые останутся в бюджете, мы также сможем отправить на более значимые вещи, потому что тот формат исследования, которое мы предлагаем, можно сделать почти бесплатно», – сказал он.

«Мы не можем по этому исследованию собрать 100% информации, но мы можем собрать 95% информации, которой достаточно для абсолютного большинства управленческих решений, которые принимают руководители государственных органов», – заявил Дубилет.

Комментируя мнение директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой, которая считает, что электронная перепись населения, предложенная правительством Алексея Гончарука, окажется неэффективной и неточной, министр ответил следующее:

«Мы делаем эту перепись не для социологов. Мы ее делаем для того, чтобы принимать эффективные управленческие решения. У меня лично достаточно большой управленческий опыт, не государственный, но управленческий опыт у меня есть. Я понимаю, что для того, чтобы принимать управленческие решения, нужна определенная информация, и мы провели исследование, какая информация нужна тем, кто принимает эти решения. Социологи, конечно, против. Социологи хотят иметь эту информацию, но, когда мы начали разговаривать с теми людьми, которые непосредственно принимают управленческие решения, оказалось, что это абсолютно нерентабельная история, что мы не можем позволить себе эти инвестиции [в традиционную перепись населения]».

Напомним, в Украине вместо традиционной обещают провести электронную перепись населения уже в 2019 году.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»