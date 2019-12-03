Сводка из зоны ООС за 2 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил из стрелкового оружия вблизи Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

неподалеку Павлополя – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Старогнатовки – из стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

у Авдеевки – из АГС, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-центр Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «силовики Киева за минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 16 единиц. Обстрелам подвергся район "Вольво-центра" и терминал Донецкого аэропорта на севере столицы на донецком направлении, а также село Новоласпа на юге на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.