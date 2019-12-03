Шансы есть: Эксперт о переговорах в Нормандском формате

У Украины есть шансы продвинуться в переговорах в Нормандском формате об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, которые состоятся 9 декабря. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

«Цель президента и цель всей украинской дипломатии заключается именно в том, чтобы обеспечить деоккупацию и реинтеграцию отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Мы можем много теоретизировать о высоте наших шансов, но, я считаю, сам факт того, что президенту удалось "затянуть" или создать достаточную мотивацию для президента Путина сесть за один стол переговоров в Нормандском формате, свидетельствует о том, что шансы есть. Если бы не было – не было бы и этой встречи», – сказал он.

«Я хочу напомнить, что последний раз "нормандская четверка" собиралась в 2016 году. За последние годы мы все были свидетелями того, как попытки урегулирования зашли в глухой угол. При этом мы также увидели, что за последние месяцы, благодаря работе президента, удалось вернуть и наших заключенных домой», – продолжил Кулеба.

По его словам, на примере возвращения из России удерживаемого Олега Сенцова, можно сказать, что шансы есть. «Я лично занимался заключенными с 2014 года. Я лично был уверен, что Олег Сенцов – это та фигура, которую Путин отдаст последней после всех переговоров, но нам удалось его вернуть, и он дома. Поэтому если подходить к процессу с точки зрения, что шансов нет, то нет смысла и чем-то заниматься», – считает политик.

«Но президент убежден в том, что нужно использовать любой шанс, даже самый маленький, чтобы достигнуть результата, и защитить суверенитет и территориальную целостность Украины», – резюмировал вице-премьер-министр.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»