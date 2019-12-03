Порывы ветра и гололедица: В ГСЧС предупреждают об ухудшении погоды На Донбассе

Сегодня, 3 декабря, в восточных областях Украины ожидаются порывы ветра до 20 м/с, на дорогах – гололедица. Об этом предупреждает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«По прогнозам Укргидрометцентра, в течение суток 3 декабря в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый). Ухудшение погодных условий может привести к осложнениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц», – сообщили в ГУ ГСЧС.